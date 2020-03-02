İsrail'de halk, siyasi krize son vermek için yine sandık başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'de halk, siyasi krize son vermek için yine sandık başında - Son Dakika

İsrail'de halk, siyasi krize son vermek için yine sandık başında

6 saat önce

İsrail'de halk 1 yıl içinde 3'üncü kez milletvekilliği seçimleri için sandık başına giderken, korona virüsü nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlar için özel olarak 14 oy merkezi kuruldu.

İsrail'de halk, siyasi krize son vermek için yine sandık başında, System.String[]

İsrail'de halk 1 yıl içinde 3'üncü kez milletvekilliği seçimleri için sandık başına giderken, korona virüsü nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlar için özel olarak 14 oy merkezi kuruldu.

İsrail'de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy verme işleminin başlamasının ardından ülkedeki siyasi çıkmazı sona erdirme umuduyla sandık başına gitti. Son 1 yılda 3'üncü kez gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi, 10 bin 631 sandık merkezinde yerel saatle 07.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilecek.

Ülkede geçtiğimiz yıl ilki 9 Nisan'da, ikincisi 17 Eylül'de olmak üzere iki kez seçim yapılmış, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, hükümeti kurmak için gerekli sayıya ulaşamamıştı. Koalisyon çabalarının da sonuç vermemesinin ardından bugün yapılan 3'üncü seçimde de yarışın, yine Likud partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçmesi bekleniyor.

Ayrıca her iki lider de hükümetin kurulamaması halinde yine partilerini yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, Başbakan Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve güvenin ihlali suçlamalarıyla 17 Mart'ta yargılanmasına başlanacak.

KARANTİNADAKİ VATANDAŞLARA ÖZEL OY MERKEZLERİ

Ülkede Merkezi Seçim Komitesi, ulusal acil yardım kurumu Kızılkalkan (MDA) ile birlikte korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar için 14 özel oy merkezi kurdu. Karantinadaki İsrailliler, kendileri için kurulan seçim merkezlerinde oy kullandı.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı
Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz İtalya'da koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:41:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de halk, siyasi krize son vermek için yine sandık başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]