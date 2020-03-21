- İsrail'de Halk Sokağa Çıkma Yasağına Uymuyor - Son Dakika

- İsrail'de halk sokağa çıkma yasağına uymuyor

TEL AVİV - İsrail'de korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen halk bu yasağa uymuyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü ile ilgili ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. İsrail'de korona virüs vakaları hızla artarken, ülkede Perşembe gecesi itibari ile 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Halk, ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen evde durmuyor. Yetkililer, yüzlerce vatandaşın sokağa çıkma yasağı kurallarına uymadığını belirtti. Yetkililer, halkın parklara ve sahillere akın ettiğini kaydetti. İsrail'de belediyeler, ülkede durumun kötüleşmemesi için vatandaşların dışarıya çıkmamasını istedi. Belediye ekipleri sokaklara inerek vatandaşlara "Evde kalın" çağrısı yaptı.

İsrail'de korona virüs nedeniyle 88 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 883'e yükseldi.