İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı - Son Dakika

Kudüs kentinde bulunan Isawiya kasabasında İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 1 Filistinli yaralandı, 3 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail'in işgali altındaki Kudüs kentinde bulunan Isawiya kasabasından İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırması sonucu 1 Filistinli yaralandı, 3 Filistinli gözaltına alındı. Olayların İsrailli yerleşimcilerin kasabayı işgal etmeye çalışması ve Filistinlilerin İsrailli yerleşimcilerin engellemeye çalışması sonucu çıktığı aktarıldı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye gelen İsrail güçlerinin, Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği bildirildi.

İSRAİL GÜÇLERİ GÜNLERDİR FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

İsrail güçleri, dün Kadir Gecesi'nde de teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 8 Mayıs'ta ise Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları ise tüm dünya tarafından kınanmıştı.

(Muhammed Rabah/ İHA)