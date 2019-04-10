Son Dakika Haberleri: İsrail'de Hem Netanyahu ve Hem de Gantz Zafer İlan Etti

İsrail'de Hem Netanyahu ve Hem de Gantz Zafer İlan Etti

11 dakika önce

İsrail'de yapılan erken genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı başa baş gidiyor.

İsrail'de Hem Netanyahu ve Hem de Gantz Zafer İlan Etti, System.String[]
İsrail'de yapılan erken genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı başa baş gidiyor. Sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından hem Netanyahu ve hem de rakibi Gantz seçimleri kazandıklarını ilan etti.

İsrail'de genel seçimlerin sona ermesiyle sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasının ardından hem mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu hem de eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz zafer ilan etti. Sandık çıkış anketlerine göre Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz hareketinin 36 ya da 37 sandalye alacağı, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud partisinin ise sandalye sayısının ise 33 ile 36 arasında olacağı belirtildi.

Gantz, "Biz kazandık! İsrail halkı sözünü söyledi. Binlerce aktiviste ve bir milyondan fazla seçmene teşekkür ederim. Bu seçimlerin açık bir kazananı ve açık bir kaybedeni var. Netanyahu 40 sandalye sözü verdi ve kaybetti." dedi. Netanyahu ise "Likud liderliğindeki sağ kanat bloku açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:01 Kaynak: İHA
İsrail, Güncel
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