Son Dakika Haberleri: İsrail'de hükümet kurulamadı iki ay sonra yeniden seçim kararı alındı
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İsrail'de hükümet kurulamadı iki ay sonra yeniden seçim kararı alındı

1 saat önce

İsrail'de 2 ay önce yapılan seçimin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle parlamento kendini feshederek yeniden seçim kararı aldı. İsrail'de 17 Eylül'de yeniden sandık başına gidilecek.

İsrail'de hükümet kurulamadı iki ay sonra yeniden seçim kararı alındı, System.String[]
İsrail'de 2 ay önce yapılan seçimin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle parlamento kendini feshederek yeniden seçim kararı aldı. Ülkede 17 Eylül'de yeniden sandık başına gidilecek.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:23 
Eylül, Parlamento, Hükümet, İsrail, Dünya
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