Son Dakika Haberleri: İsrail'de hükümet kurulamadı: Yeniden seçime gidilmesi için ilk adım

İsrail'de hükümet kurulamadı: Yeniden seçime gidilmesi için ilk adım

31 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun hükümet kurma çabaları çıkmaza girerken, ülkede yeniden sandığa gidilmesi için ilk adım atıldı.

İsrail'de hükümet kurulamadı: Yeniden seçime gidilmesi için ilk adım, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun hükümet kurma çabaları çıkmaza girerken, ülkede yeniden sandığa gidilmesi için ilk adım atıldı.

İsrail'de geçen ay yapılan seçimin ardından oluşan meclis, kendini fesih kararı aldı. Mecliste çarşamba günü yapılacak son oylamadan da aynı sonucun çıkması durumunda İsrail halkı tekrar sandık başına gidecek.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:08 
Dünya
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