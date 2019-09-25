İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül'deki erken seçimde partisi ikicinci sırada gelen Başbakan Binyamin Netanyahu'ya hükümeti kurma görevini verdi.

Netanyahu daha önce rakibi merkez sol Mavi-Beyaz ittifakının lideri Benny Gantz'a büyük koalisyon önerisinde bulunmuş, ancak Gantz teklifi reddetmişti.

Seçimlerde, 120 sandalyeli parlamentoda Gantz'ın partisi 33, Netanyahu'nun Likud Partisi ise 32 sandalye kazandı.

Netanyahu'nunaltı hafta içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Bu yıl yeniden seçimlere gitmemek için elinden geleni yapacağını söyleyen Devlet Başkanı Livin, "Netanyahu'nun hükümet kurma şansı daha fazla" diye konuştu.

Kendisine parlamentodan Netanyahu için 55, Gantz içinse 54 öneri geldiğini belirtti.

Pazartesi günü, Arap kökenli milletvekilleri, emekli Korgeneral Gantz'ın başbakan olmasını önermişti. Arap partilerinin oluşturduğu ve seçimlerde üçüncü gelen Ortak Liste bloku, Netanyahu'yu iktidardan indirmek istediğini ifade etmişti.

1992'den bu yana ilk kez bir Arap siyasi grubu, İsrail başbakanına onayını açıklamış oldu.

Ortak Liste seçimlerde 13 sandalye kazandı. Gantz bunların tümünün desteğini alsa bile çoğunluğu sağlayamıyor.

İsrail'de Nisan ayında yapılan seçimlerden sonra koalisyon hükümeti kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanınca 17 Eylül'de seçimler tekrarlanmıştı.