İsrail'de iki bakana korona virüs karantinası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsrail'de iki bakana korona virüs karantinası - Son Dakika

İsrail'de iki bakana korona virüs karantinası

6 saat önce

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi, yeni tip korona virüsü (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

İsrail'de iki bakana korona virüs karantinası, System.String[]

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi, yeni tip korona virüsü (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.


İsrail'de İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan Merhavim Belediye Başkanı Shai Hajaj ile yakın temas kurmalarından sonra İçişleri Bakanı Aryeh Deri ve Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi ile Knesset üyesi milletvekilleri Ben Barak ve Alon Schuster'ın karantinaya alındığı açıklandı. Milletvekilleri Pazar günü yapılan toplantıda Merhavim Belediye Başkanıyla temasa geçtiği belirtildi. Toplantı, korona virüsü kurallarına uygun yapılsa da, Sağlık Bakanlığı yönergeleri gereğince bakanlar karantinaya alındı.


Toplantıya katılan diğer kişiler de Mervahim belediye başkanıyla temas kurmalarından sonra kendilerini izole etti. Katılımcılar, iki haftalık tecrit döneminde sivil görevlerini evden yapacaklarını açıkladı.


İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede 13 kişide daha korona virüsünün tespit edildiği, toplam vaka sayısının 337'ye yükseldiği belirtildi. - TEL AVİV

Koronavirüs, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:36 Kaynak: İHA

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