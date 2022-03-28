İsrail'de iki polisin öldürüldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika
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İsrail'de iki polisin öldürüldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi

28.03.2022 19:14
İsrail'de iki polisin öldürüldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi

İsrail'in Hadera kentinde dün düzenlenen ve iki İsrail polisinin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İsrail'in Hadera kentinde dün düzenlenen ve iki İsrail polisinin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, en az 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polisi, saldırganların, ülkenin kuzeyindeki bir Arap beldesi sakini İsrail vatandaşı olduklarını ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları bulunduğunu duyurmuştu.

Ülkenin güneyindeki Bi'rus Sebi kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda da 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Başbakan Naftali Bennett, bir hafta içinde ikinci kez yaşanan bu saldırılara karşı gereken adımları atacaklarını belirterek, "(Bu saldırılar) Güvenlik güçlerinin yeni tehdide hızla uyum sağlamasını gerektiriyor ve biz de bunu yapacağız. Vatandaşlarımız tetikte olmayı elden bırakmamalı. Hep birlikte bu düşmanı da yeneceğiz." demişti.

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İsrail, Polis, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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