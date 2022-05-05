İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

05.05.2022 22:46

- İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı İsrail'in Elad kentinde iki kişi ellerindeki silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

- İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

TEL AVİV - İsrail'in Elad kentinde iki kişi ellerindeki silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda yer alan Elad kentinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı ve polisin saldırganları yakalamak için helikoptere destekli operasyon başlattığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

YORUMLAR
500
İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

Tel Aviv, İsrail, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:14 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu
21:58 Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim
21:31 Erdoğan, Macron ile telefonda görüşerek seçimi kazandığı için tebriklerini iletti
21:29 Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun
21:13 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor
21:06 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına Atilla Taş sosyal medyadan sitem etti: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum
20:56 Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
20:34 Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 22:53:17. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement