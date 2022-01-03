İsrail'de ilk "Flurona" vakası tespit edildi - Son Dakika

İsrail'de ilk kez Covid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan "Flurona" vakasının tespit edildiği duyuruldu.

İsrail'de hamile ve aşısız bir kişide, Covid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olarak bilinen ve "Flurona" olarak adlandırılan ilk vaka tespit edildi. Ülkede ilk kez rastlanılan flurona vakasında her 2 hastalığında semptomlarına sahip olunduğu öğrenildi. Jinekoloji bölümü yöneticisi Profesör Arnon Vizhnitser tarafından yapılan açıklamada, "Kişiye grip ve Covid-19 teşhisi konuldu. İki kez yapılan kontroller sonrasında 2 hastalığın testi de tekrar pozitif çıktı. Hastalıklar üst solunum yollarını etkileyerek nefes almayı zorlaştırıyor ve oldukça bulaşıcı nitelikte" ifadelerine yer verdi. Kişinin hafif semptomlar gösterdiği ve hastaneden taburcu edildiği de öğrenildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, vaka üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, daha önce buna benzer paralel enfeksiyonların yaşanmış olabileceği de araştırılıyor.

Daha önce, Başbakan Naftali Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, Pfizer'ın tarafından Covid-19'a karşı üretilen Paxlovid ilacının ilk bölümünün Perşembe günü ülkeye ulaştığı ve ilacın onaylanmasında İsrail'in öncülük ettiği vurgulanmıştı.

Kasım ayında İsrail, Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasıyla birlikte içinde özellikle Afrika ülkelerinin bulunduğu bir kırmızı liste hazırlamıştı.

Aralık ayında ise İsrail Hükümeti, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu Belçika, Kanada, Almanya, Macaristan, İtalya, Fas, Portekiz, İsviçre ve İngiltere'ye Omicron mutasyonunun yayılımı nedeniyle seyahat yasağı getirmişti.

(İHA)