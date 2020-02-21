İsrail'de bir kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
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İsrail'de bir kişide koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

İsrail Sağlık Bakanlığı, Japonya'da karantinaya alınan ve daha sonra tahliye edilerek İsrail'e getirilen 11 İsrailliden birinde koronavirüs görüldüğünü açıkladı. Bu vaka İsrail'de görülen ilk koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti.

Son olarak İran'da 4 kişinin canını alan koronavirüs, İsrail'de de görüldü. Japonya'da karantina da tutulan gemiden tahliye edilerek İsrail'e getirilen bir İsrailli de koronavirüs tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

JAPONYA'DAN GELEN İSRAİLLİ DE GÖRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşının özel uçakla ülkeye getirildiği belirtildi. Söz konusu İsraillilerin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan testler sonucu ülkeye getirilenler arasından 1 kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi. Dünya genelinde koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 247'ye çıktı.

Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı. 4 İsraillinin tedavisine Japonya'da devam ediliyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

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Japonya, İsrail, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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