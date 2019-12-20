İsrail'de İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadı - Son Dakika
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İsrail'de İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadı

6 saat önce

Gaziantepli genç halterci Doğan Dönen, İstiklal Marşı'nı dinletme hedefiyle katıldığı İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda altın madalya alarak hayallerine ulaştı.

İsrail'de İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadı, System.String[]

Gaziantepli genç halterci Doğan Dönen, İstiklal Marşı'nı dinletme hedefiyle katıldığı İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda altın madalya alarak hayallerine ulaştı.

Spora ilk olarak 6 yıl önce tekvandoyla başlayan 17 yaşındaki Doğan Dönen, antrenman yaptığı sırada elinden sakatlanınca bu alandan vazgeçti.

Daha sonra ise evinin yakınındaki spor salonunda haltere başlayan Dönen, kendisini bu alanda geliştirerek ulusal ve uluslararası başarılar elde etti.

Yaklaşık bir yıl önce yapılan duyuruyla, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 2019 yılında İsrail'de düzenleneceğini öğrenen genç halterci, kendisine büyük bir hedef koydu.

Bu şampiyonaya öncekilerden farklı bir duyguyla hazırlanan Dönen, en üst motivasyonla İsrail'e gitti.

Eilat şehrinde 8-17 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada 61 kiloda podyuma çıkan Gaziantepli sporcu, koparmada 119 kiloda altın, silkmede ise 149 kiloda gümüş madalya aldı.

Toplamda ise 268 kiloda Avrupa şampiyonu olan Doğan Dönen, altın madalya kazandı.

"Allah'a şükür başardım"

Doğan Dönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır yoğun şekilde sürdürdüğü çalışmaların sonucunda hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonanın İsrail'de düzenlenmesinin taşıdığı anlamın farkında olduğunu aktaran Dönen, şöyle devam etti:

"O topraklarda İstiklal Marşı'mızı dinleteceğim' diye gittim. Allah'a şükür başardım. İsrail'de bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek çok gurur verici bir şey. Bunu başarabildiğim için çok gururluyum. İnşallah daha farklı ülkelerde, ülkemizi temsil edeceğiz."

Elde ettiği başarı sonrası çevresinden çok güzel tepkiler aldığını belirten Dönen, "Ailem öncelikle çok mutlu oldu. Giderken 'Bak orası İsrail en iyi şekilde yarış ve en iyi şeyleri yap' dediler. Bunu başardıktan sonra ailem sevinçten ağladı. Şunu öğrendim ki herkes İsrail konusunda çok hassas." ifadelerini kullandı.

Dönen, bundan sonraki yarışmalarda da en iyi dereceleri elde etmek için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

Avrupa, İsrail, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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