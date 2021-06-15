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İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı

15.06.2021 14:22
İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı, System.String[]

İsrail'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.

İsrail'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.

Nüfusun çoğunun korona virüse karşı aşılandığı İsrail'de hayat normale dönüyor. Halkın büyük bir kısmına aşının ilk dozunun uygulanmasıyla başlayan normale dönüş sürecinde 18 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı ülkede kısıtlamalar daha da hafifletildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren kapalı alanda da maske takma zorunluluğunu sona erdiren kararın imzalandığı belirtildi. Ancak aşı olmayanların sağlık kuruluşlarında, karantinaya giden kişilerin yolda ve uçak içindeki yolcular için maske takma zorunluluğunun uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de en az bir doz aşı olanların sayısı 5 milyon 482 bin 194, tamamen aşılananların sayısı ise 5 milyon 145 bin 765 olarak açıklandı. Nüfusun yüzde 56.8'inin tamamen aşılandığı ülkede aşının en az 1 dozunu alanların oranı ise yüzde 60.6 olarak kaydedildi.

İsrail'de korona virüs salgınında toplam 839 bin 690 vaka kaydedilirken, 6 bin 430 kişi ise hayatını kaybetti.

-İHA-

İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı

İsrail, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika


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