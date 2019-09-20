İsrail'de "kim başbakan olacak" tartışması
1 saat önce
İsrail’de hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamadığı seçimin ardından “kim başbakan olacak?” tartışması başladı
İsrail Yüksek Kurumu'nun bugün yayınladığı son liste, 17 Eylül'de tekrarlanan erken genel seçimde hiçbir partinin çoğunluğu oluşturacak oy alamadığını ve bu sonuçla "siyasi çıkmazın" kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu.
İki partinin az bir farkla yarışı ilk iki sırada bitirmesi, seçimin ardından "koalisyon hükümetine kim başbakanlık yapacak ?" tartışmasına yol açıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:00
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