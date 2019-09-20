İsrail'de "kim başbakan olacak" tartışması

İsrail Yüksek Kurumu'nun bugün yayınladığı son liste, 17 Eylül'de tekrarlanan erken genel seçimde hiçbir partinin çoğunluğu oluşturacak oy alamadığını ve bu sonuçla "siyasi çıkmazın" kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu.



İki partinin az bir farkla yarışı ilk iki sırada bitirmesi, seçimin ardından "koalisyon hükümetine kim başbakanlık yapacak ?" tartışmasına yol açıyor.