İSRAİL'DE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI - Son Dakika
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İSRAİL'DE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI

16.03.2022 04:35

İsrail'de İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Omre Oda (31) İstanbul'da yakalandı.

İsrail'de İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Omre Oda (31) İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile Şişli'de yakalanan suç örgütü liderinin ülkesinde 'cinayet, kara para aklama, şantaj, suç için komplo kurmak, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs, dolandırıcılık gibi çok sayıda suça karıştığı bildirildi. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İsrail güvenlik güçleri ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Omre Oda'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu İstanbul'da saklandığı tespit edildi. Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde kız arkadaşı ile yaşadığı belirlenen zanlının yakalanması için adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Suç örgütü lideri polis operasyonu ile kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının 2017-2019 yılları arasında bulunduğu İsrail'de; cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, mülkte tasarruf yasağı, güç kullanarak şantaj, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, ateşli silahlar yasasına muhalefet, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İSRAİL'DE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI
İSRAİL'DE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI
İSRAİL'DE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI

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İnterpol, İstanbul, Cinayet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSRAİL'DE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI - Son Dakika
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