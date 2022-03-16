İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı

16.03.2022 08:35

İsrail'de İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsrail kökenli bir mafya lideri Türkiye'de yakalandı. Mafya liderinin yakalanışının, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan normalleşme sürecine girildiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Zanlının adının Omre Oda olduğu ve cinayet de dahil pek çok karanlık suça karıştığı öğrenildi.

İsrail güvenlik güçleri ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Omre Oda'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu İstanbul'da saklandığı tespit edildi.

KIZ ARKADAŞI İLE YAŞADIĞI EVDE YAKALANDI

Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde kız arkadaşı ile yaşadığı belirlenen zanlının yakalanması için adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Suç örgütü lideri polis operasyonu ile kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

İsrail'de kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri, İstanbul'da yakalandı

CİNAYET, ADAM KAÇIRMA VE DOLANDIRICILIK

Zanlının 2017-2019 yılları arasında bulunduğu İsrail'de; cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, mülkte tasarruf yasağı, güç kullanarak şantaj, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, ateşli silahlar yasasına muhalefet, cinayet veya şantaj amacıyla kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
500
İsrail'de güvenlik birimleri ramazanda Kudüs'te gerilimi düşürme yönteminde farklı görüşte İsrail'de güvenlik birimleri ramazanda Kudüs'te gerilimi düşürme yönteminde farklı görüşte Esenyurt'ta 32 katlı rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti Esenyurt'ta 32 katlı rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti

İnterpol, Cinayet, İsrail, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
08:18 Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:03 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
04:27 Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek
03:39 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: Rus ordusunun yüzde 40'ı gücünü kaybetti
06:32 ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı
03:56 Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi
05:29 Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Rusya, liman kenti Odessa'yı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 08:40:42. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement