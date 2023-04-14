İsrail'de kız öğrencilerin ırkçı videosu tartışmaya yol açtı

İsrail'de bir grup Avrupa asıllı Aşkenaz Yahudi kız öğrencinin, Arap asıllı Mizrahi Yahudilerle ırkçı biçimde dalga geçtiği video İsrail siyasetinin de gündemine girdi.

Jerusalem Post'un haberine göre, Batı Kudüs'teki Ulpanat Horev Kız Lisesindeki öğrencilerin çekip okul hesabından paylaştığı videoda, Aşkenaz Yahudi kız öğrencilerin, "sınıfta davranış, müzik beğenisi, giyim ve dua ediş" gibi başlıklarda Mizrahilerle alay ettiği görüldü.

Videoda önce Aşkenaz Yahudileri canlandıran öğrenciler, bu kesimi "sakin, sanatçı ruhlu ve maneviyatına düşkün" şeklinde gösterdi. Buna karşın Mizrahi öğrenciler ise "daha kaba, gürültülü ve uygunsuz" davranışlarla yansıtıldı.

Videoda okul personelinden bazıları da rol aldı.

Sosyal medyada yayılan video gelen tepkilerin ardından okulun hesabından kaldırıldı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu içeriğin mizah amaçlı hazırlandığı belirtilerek, yol açtığı hayal kırıklığı nedeniyle özür dilendi.

Olay İsrail siyasetine sıçradı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, video üzerine yayımladığı yazılı açıklamada, "İsrail'de ayrımcılık veya ırkçılığa yer yok. Hepimiz tek bir halkız." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Yoav Kisch de paylaşım karşısında "şoke olduğunu", okul yönetiminin buna izin vermesi nedeniyle "şaşkına döndüğünü" ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ise paylaşımla ilgili İsrail hükümeti içindeki aşırı sağcıları suçladı.

Lapid, hükümetteki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin "ırkçı söylemlerinin dindar siyonist kesimin en ahlaki taraflarını zehirlediği" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail toplumunda Avrupa asıllı Aşkenaz Yahudileri ile Arap dünyasından gelen Mizrahi Yahudileri arasında ayrımcılığa ilişkin tartışmalar sıkça gündemde yer alıyor.