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İsrail'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu - Son Dakika
BBC

İsrail'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu

14.06.2021 10:02
İsrail'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu, System.String[]

İsrail'de daha önce üzerinde anlaşma sağlanan koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.

İsrail'de daha önce üzerinde anlaşma sağlanan koalisyon hükümetinin parlamentoda güvenoyu almasıyla birlikte Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı sona erdi.

Yamina lideri aşırı sağcı Naftali Bennett yeni başbakan olarak yemin edecek.

Bennett, koalisyon anlaşması gereğince Eylül 2023'e kadar görevde kalacak.

Daha sonra ise iki yıl süreyle merkez parti Yesh Atid'in lideri Yair Lapid Başbakan olarak görev yapacak.

Koalisyon hükümeti parlamentoda yapılan güvenoylamasını 60'a 59 oyla kazandı.

Bennett, güvenoyu aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "iki yılda dört seçimle yıpranan ulusu birleştirme" sözü verdi. Önceliklerinin ise eğitim, sağlık ve bürokratik işlerdeki ağırlığı azaltmak olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden da "çalışmayı dört gözle beklediğini" söyleyerek Bennett'i tebrik etti.

Likud Partisi Genel Başkanı Netanyahu bu sonuçla birlikte ana muhalefet lideri olacak.

Parlamentodaki tartışma esnasında Netanyahu, "Geri döneceğiz" diyerek rakiplerine meydan okudu.

Öte yandan koalisyon hükümetinin güvenoyu almasının ardından çok sayıda İsrailli de sokağa döküldü.

İki yılda dört seçim yapıldı

Hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle yargılanan Netanyahu, Mart ayında yapılan seçimlerde hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Bu, İsrail'de son iki yıl içinde yapılan dördüncü seçimdi.

Seçimlerin ardından Netanyahu'nun sağcı Likud Partisi, 120 sandalyeli parlamentoda 30 milletvekili kazandı. Ancak Netanyahu'nun seçimlerin ardından yaptığı koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine hükümet kurma görevi seçimlerden ikinci çıkan ve 17 sandalye kazanan Gelecek Var Partisi'nin lideri Lapid'e verildi.

Lapid, koalisyon görüşmelerinin 8 farklı bileşenle birlikte başarıya ulaştığını duyurdu.

Bennett'in Yamina Partisi ise 7 sandalye ile koalisyon görüşmelerinde kritik bir rol oynadı.

İsrail'in nispi temsile dayanan seçim sisteminde, bir partinin tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşması oldukça zor. Koalisyon için gerekli sandalye sayısına ulaşmak için genellikle daha küçük partilerle ortaklık yoluna gidilmesi tercih ediliyor.

İsrail'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu
İsrail'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu
İsrail'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu
İsrail'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu

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Son Dakika Dünya İsrail'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı son buldu - Son Dakika Dünya

BBC

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