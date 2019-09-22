İsrail'de koalisyon hükümeti maratonu başlıyor
26 dakika önce
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, kimin başbakanlığındaki koalisyon hükümetini destekledikleri konusunda görüşlerini almak için meclise giren 9 siyasi partinin heyetleriyle ayrı ayrı görüşecek.
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, kimin başbakanlığındaki koalisyon hükümetini destekledikleri konusunda görüşlerini almak için meclise giren 9 siyasi partinin heyetleriyle ayrı ayrı görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:35
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