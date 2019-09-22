Son Dakika Haberleri: İsrail'de koalisyon hükümeti maratonu başlıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

İsrail'de koalisyon hükümeti maratonu başlıyor

26 dakika önce

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, kimin başbakanlığındaki koalisyon hükümetini destekledikleri konusunda görüşlerini almak için meclise giren 9 siyasi partinin heyetleriyle ayrı ayrı görüşecek.

İsrail'de koalisyon hükümeti maratonu başlıyor, System.String[]

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, kimin başbakanlığındaki koalisyon hükümetini destekledikleri konusunda görüşlerini almak için meclise giren 9 siyasi partinin heyetleriyle ayrı ayrı görüşecek.

Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı, İsrail, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkler tarafından coşkuyla karşılandı
İsrail basını: Seçimleri kaybeden Netanyahu siyaseti bırakmak istiyor E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 17:01:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'de koalisyon hükümeti maratonu başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]