İsrail'de koalisyon hükümetinden Filistinli bir milletvekili istifa etti

İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisi'nin Filistinli kadın milletvekili Gayda Rinavi Zuabi, "Mescid-i Aksa'daki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını" gerekçe göstererek koalisyondan istifa ettiğini açıkladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail vatandaşı olan Zuabi, yaptığı yazılı açıklamayla koalisyon hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.

Zuabi, istifa mektubunda, Mescid-i Aksa'daki şiddet ve Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaraların kendisini "ahlaki bir karar almaya" zorladığını belirtti.

Koalisyona Arap ve Yahudilerin bir arada çalışarak eşitlik ve saygı çerçevesinde yeni bir yol çizebilmesi ümidiyle katıldığını aktaran Zuabi, koalisyon liderlerinin sağ siyaseti parlatmayı, "şahince, katı ve sağ pozisyonlar" almayı tercih ettiğini ve "Arap toplumunu kandıran bir koalisyonun parçası olmayacağını" paylaştı.

Yedioth Ahranoth gazetesi, Zuabi'nin üyesi olduğu Meretz Partisi'nin lideri Nitzan Horowitz'i bilgilendirmeden Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e istifa mektubunu gönderdiğini yazdı.

İktidar, Meclis'te muhalefetin altına düştü

Milletvekili Zuabi'nin istifasıyla, mecliste 60-60 milletvekiliyle eşit sayıdaki koalisyon hükümetinin Meclis'te muhalefet karşısındaki oy sayısı 59-60 koalisyonun aleyhine döndü.

İsrail basını, Zuabi'nin istifasıyla koalisyon hükümetinin düşmesi ve ülkenin 40 ayda beşinci defa seçime gitmesi riskinin arttığını yazdı.

İsrail'de mevcut koalisyon hükümeti 8 partinin bir araya gelmesiyle 61 milletvekilinin güvenoyuyla Haziran 2021'de kurulmuştu.

İsrail Başbakanı Naftali Benett'in liderlik yaptığı sağdaki Yamina Partisi'nden milletvekili Idit Silman, geçen ay "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle koalisyondan istifa etmişti.