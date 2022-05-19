İsrail'de koalisyon hükümetinden Filistinli bir milletvekili istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de koalisyon hükümetinden Filistinli bir milletvekili istifa etti

19.05.2022 14:53
İsrail'de koalisyon hükümetinden Filistinli bir milletvekili istifa etti

İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisi'nin Filistinli kadın milletvekili Gayda Rinavi Zuabi, "Mescid-i Aksa'daki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını" gerekçe göstererek koalisyondan istifa ettiğini açıkladı.

İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisi'nin Filistinli kadın milletvekili Gayda Rinavi Zuabi, "Mescid-i Aksa'daki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını" gerekçe göstererek koalisyondan istifa ettiğini açıkladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail vatandaşı olan Zuabi, yaptığı yazılı açıklamayla koalisyon hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.

Zuabi, istifa mektubunda, Mescid-i Aksa'daki şiddet ve Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaraların kendisini "ahlaki bir karar almaya" zorladığını belirtti.

Koalisyona Arap ve Yahudilerin bir arada çalışarak eşitlik ve saygı çerçevesinde yeni bir yol çizebilmesi ümidiyle katıldığını aktaran Zuabi, koalisyon liderlerinin sağ siyaseti parlatmayı, "şahince, katı ve sağ pozisyonlar" almayı tercih ettiğini ve "Arap toplumunu kandıran bir koalisyonun parçası olmayacağını" paylaştı.

Yedioth Ahranoth gazetesi, Zuabi'nin üyesi olduğu Meretz Partisi'nin lideri Nitzan Horowitz'i bilgilendirmeden Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e istifa mektubunu gönderdiğini yazdı.

İktidar, Meclis'te muhalefetin altına düştü

Milletvekili Zuabi'nin istifasıyla, mecliste 60-60 milletvekiliyle eşit sayıdaki koalisyon hükümetinin Meclis'te muhalefet karşısındaki oy sayısı 59-60 koalisyonun aleyhine döndü.

İsrail basını, Zuabi'nin istifasıyla koalisyon hükümetinin düşmesi ve ülkenin 40 ayda beşinci defa seçime gitmesi riskinin arttığını yazdı.

İsrail'de mevcut koalisyon hükümeti 8 partinin bir araya gelmesiyle 61 milletvekilinin güvenoyuyla Haziran 2021'de kurulmuştu.

İsrail Başbakanı Naftali Benett'in liderlik yaptığı sağdaki Yamina Partisi'nden milletvekili Idit Silman, geçen ay "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle koalisyondan istifa etmişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Milletvekili, Koalisyon, İstifa, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de koalisyon hükümetinden Filistinli bir milletvekili istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
14:21 Türkiye'nin NATO çıkışı sonrası Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına haddini bildirdiği konuşma yeniden gündem oldu
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de koalisyon hükümetinden Filistinli bir milletvekili istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement