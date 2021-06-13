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İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi (2) - Son Dakika

İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi (2)

13.06.2021 22:12

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitti.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'yu devirmeyi amaçlayan koalisyonun güven oylaması öncesi parti liderleri Meclis Genel Kuruluna hitap etti.

Kürsüye ilk olarak, yeni kurulan koalisyon hükümetinin ortaklarından olan Yamina lideri Naftali Bennett çıktı.

Netanyahu'nun blokunda yer alan milletvekilleri sık sık Genel Kurula hitap eden Bennett'e tepki göstererek konuşmasını kesti.

Bennett'e tepki gösteren bazı milletvekilleri Meclis korumaları tarafından Genel Kurul dışına çıkarıldı.

Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise Netanyahu'ya yakın milletvekillerinin, Bennett'in sık sık sözünü kesmesine tepki amacıyla konuşma yapmadan kürsüden indi.

Lapid'in ardından kürsüye gelen Netanyahu, rakibi Bennett'e yüklendi ve kurulacak koalisyonu "kısa zamanda" yıkacaklarını ileri sürdü.

Parti liderlerinin konuşmasının ardından Lapid-Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinin oylamasına geçildi.

Yapılan oylama sonucu, 120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle koalisyon hükümeti güven oyu almış oldu.

Bennett-Lapid koalisyonun güven oyu almasıyla Mart 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Netanyahu dönemi sona erdi.

Netanyahu muhalefet için ayrılan bölüme geçti

Yapılan oylamanın ardından Netanyahu Mecliste hükümet için ayrılan koltuklardan kalkarak muhalefet için ayrılan bölüme oturdu.

Daha sonra İsrail'in yeni başbakanı olan Naftali Bennett ve koalisyon hükümetinin bakanları tek tek Meclis kürsüsüne gelerek yemin etti.

Bennett 2 yıl başbakan olacak

Koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla Netanyahu'dan boşalacak koltuğu 2 yıllığına Yamina lideri Bennett elinde tutacak.

Bennett, Ağustos 2023'te koltuğu koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri Lapid'e devredecek.

Koalisyonun uzun soluklu olup olmayacağı merak konusu

Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere sahip 8 partiden oluşuyor.

Hem sandalye sayısının kritik eşikte olması hem partilerin bazı konularda tamamen farklı görüşlere sahip olması nedeniyle İsrail'de koalisyonun ömrünün uzun soluklu olup olmayacağı tartışılıyor.

Bennett'in partisi Yamina aşırı sağ görüşleriyle öne çıkıyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekliyor.

Koalisyonun ortaklarından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ram) ise buna karşı çıkıyor.

Bir diğer koalisyon ortağı Meretz ise sol blokta yer alan bir parti.

Bu nedenle koalisyon hükümetinin uzun soluklu olmayacağı ve bu yılın sonunda İsrail'in yeniden erken seçime gitmek zorunda kalabileceği yorumları yapılıyor.

İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi (2)
İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi (2)
İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi (2)
İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi (2)

Yair Lapid, Koalisyon, Başbakan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi (2) - Son Dakika


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