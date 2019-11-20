Son Dakika Haberleri: İsrail'de koalisyon krizi; kilit isim Lieberman: 'Üçüncü seçime doğru gidiyoruz'
Son Dakika Dünya İsrail'de koalisyon krizi; kilit isim Lieberman: 'Üçüncü seçime doğru gidiyoruz' - Son Dakika Dünya

İsrail'de koalisyon krizi; kilit isim Lieberman: 'Üçüncü seçime doğru gidiyoruz'

6 saat önce

İsrail'deki koalisyon krizinde kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, ne Başbakan Binyamin Netanyahu, ne de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulmasına destek vereceğini açıklarken, ülkenin üçüncü seçime doğru gittiğini söyledi

İsrail'de koalisyon krizi; kilit isim Lieberman: 'Üçüncü seçime doğru gidiyoruz', System.String[]

İsrail'deki koalisyon krizinde kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ne Başbakan Binyamin Netanyahu, ne de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulmasına destek vereceğini açıklarken, ülkenin üçüncü seçime doğru gittiğini söyledi.


Ülkede 17 Eylül'de yapılan seçimin ardından hem sağ hem de sol blokun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli milletvekili sayısına ulaşamamasının ardından başlayan kriz derinleşiyor.

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Avigdor Liberman, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:04 
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