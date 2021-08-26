İsrail'de korkutan siren sesleri - Son Dakika

İsrail'de yaşanan teknik arıza sonucu farklı bölgelerde çalan siren sesleri halkı korkuttu.

İsrail'in Aşdod, Yavn, Lod kentleri ve başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda siren sesleri yükseldi. Saldırı ve doğal afetler olduğu zamanlarda otomatik olarak devreye giren sirenler, bu kez teknik bir arıza sonucu çaldı. Sirenlerin devreye girmesiyle bölge halkı panik yaşadı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, 2 gün önce işgal altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemişti. Bölge halkı, Filistin direniş gruplarının mevzilerini hedef alan saldırıların ardından İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların yeniden başlamasından endişe ediyor. - TEL AVİV