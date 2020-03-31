İsrail'de korona virüsten ölenlerin sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

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İsrail'de korona virüsten ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
6 saat önce
İsrail'de korona virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.
İsrail'de korona virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüsünden dolayı tedavi gören 49 ve 50'li yaşlarındaki 2 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, ülkede korona kaynaklı ölenlerin sayısının 18'e, toplam vaka sayısının ise 4 bin 831'e yükseldiği, 83 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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