İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika

Sivil memurların yurt dışına yapacakları iş gezilerinin iptal edildiği İsrail'de askerlerin de ülke dışına seyahat etmeleri yasaklanmıştı.

Şirket, Kovid-19'dan sonra başlayan ekonomik sorunlar nedeniyle 600 çalışanını işten çıkarmış, üst düzey yetkililerinin maaşlarından da yüzde 20 kesinti yapılacağını duyurmuştu.

El-Al, talep daralması nedeniyle Almanya 'nın başkenti Berlin 'in yanı sıra ABD'nin San Francisco , İspanya'nın Barcelona ve İsviçre'nin Zürih kentine yaptığı seferleri azalttı.

Öte yandan İsrail'in hava yolu şirketi El-Al, Kovid-19 sebebiyle bazı yurt dışı seferlerini düşürme kararı aldı.

- İsrail hava yolu şirketi bazı yurtdışı seferlerini düşürdü

Böylece İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 20'ye çıktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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