İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

35 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.

İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.


Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kreşler hariç ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yeni bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini belirten Netanyahu, Kovid-19'la mücadele için rakibi Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.

Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.

İsrail'e gelen yabancıların karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.


Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklanmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid -19 vaka sayısı 100'ü aştı.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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