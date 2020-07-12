İsrail'de koronavirüs nedeniyle işini kaybeden binlerce kişi hükümeti protesto etti - Son Dakika

İsrail'de koronavirüs nedeniyle işini kaybeden binlerce kişi hükümeti protesto etti

İsrail'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle işini kaybeden binlerce kişi hükümeti protesto etti.

İsrail'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle işini kaybeden binlerce kişi hükümeti protesto etti.

İsrail'in Tel Aviv şehrinde koronavirüs nedeniyle işlerini kaybeden binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etmek için Rabin Meydanı'nda bir araya geldi.

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Çeşitli sektörlerden protestoya katılan göstericiler hükümetin aldığı kararlardan şikayet ederken, serbest meslek ve küçük işletme sahipleri, hükümet tarafından vaat edilen mali yardımın sağlanamamasına tepki gösterdi.

Protestocuların çoğu koronavirüs önlemlerinde alınan iki metrelik fiziksel mesafe ve maske kurallarına uyuyor olsa da durumu yönetmek ve fiziksel mesafeyi korumak için yaklaşık 300 polis memurunu Rabin Meydanı'na göreve çağrıldı.

"HÜKÜMETLE ARAMIZDA GÜVEN KRİZİ VAR"

İsrail'in yerel radyosuna konuşan protesto organizatörü Shai Berman, "Hükümetle aramızda çok büyük bir güven krizi var" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Tel Aviv, İsrail, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsrail'de koronavirüs nedeniyle işini kaybeden binlerce kişi hükümeti protesto etti - Son Dakika Dünya
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