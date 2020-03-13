İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 109'a yükseldi - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 109'a çıktığı bildirildi.

İsrail yerel medyasında Sağlık Bakanlığına dayandırılan haberlere göre, ülkede 5 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından hasta sayısı 109'a yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle üniversiteler de dahil olmak üzere ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında 100 kişiden fazla katılımcısı olan toplantıların iptaline karar verdi.