İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 73 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Hayfa'daki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 11'e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 35'e ulaştığını duyurmuştu.

İsrail'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kaydedilmişti.