İsrail'de Kovid-19 aşısı ve aşı olanlara yeşil pasaport verilmesi uygulaması protesto edildi - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19 aşısı ve aşı olanlara yeşil pasaport verilmesi uygulaması protesto edildi

15.02.2021 22:45
İsrail'de Kovid-19 aşısı ve aşı olanlara yeşil pasaport verilmesi uygulaması protesto edildi, System.String[]

TEL İsrailliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve aşı olanlara verilmesi planlanan "yeşil pasaport" belgesi uygulamasına tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

TEL İsrailliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve aşı olanlara verilmesi planlanan "yeşil pasaport" belgesi uygulamasına tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

Tel Aviv'deki Habima meydanında düzenlenen gösteriye, çok sayıda Kovid-19 aşısı ve "yeşil pasaport" uygulaması karşıtı katıldı.

Sosyal mesafe kuralına uyulmayan gösteride, protestocuların büyük bölümün de maske takmaması dikkati çekti.

"Aşıya hayır" sloganı atılan protestoda göstericiler, "Aşıya da her türlü dayatmaya da karşıyım", "Özgür seçim ve özgürce seçim hakkı" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoda yapılan konuşmalarda, "yeşil pasaport" belgesi uygulamasının istemeyenleri aşı olmaya zorlamak için getirilen bir uygulama olduğu savunuldu.

Gösteriye katılan Yael Koskas AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısına ve "yeşil pasaport" uygulamasına karşı olduğunu belirtti.

"Yeşil pasaport" belgesi uygulamasıyla istemeyenlerin aşı olmaya zorlandığını savunan Koskas, "Bugün burada aşı da dahil olmak üzere bize dayatılan her şeyi protesto etmek için bu gösteriyi düzenliyoruz. Bir alışveriş merkezine girsek veya da bir iş yerinde çalışsak istesek de istemesek de aşı olmak zorundayız. Bu nedenle ülkemizdeki her türlü faşizme ve diktatörlüğe karşıyız. Yeşil pasaport bir faşizmdir. Özgürlüğe aykırı olan her şeye karşıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 3 milyon 951 bin 270 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 575 bin 114 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

İsrail yönetimi, 21 Şubat'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan alışveriş merkezleri, spor salonlarını ve oteller olmak üzere birçok işletmeyi açmayı planlıyor.

Ancak spor salonları, kültürel etkinlikler, oteller ve yüzme havuzlarına sadece aşının her iki dozunu olanlar veya da Kovid-19'u atlatanların dışındaki kişilerin girişine izin verilmeyecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Kovid-19 aşısı ve aşı olanlara yeşil pasaport verilmesi uygulaması protesto edildi - Son Dakika


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