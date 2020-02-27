İsrail'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi

7 saat önce

İsrail Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir İsrail vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

İsrail'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

İsrail Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir İsrail vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 gün önce İtalya'dan dönen ve kimliği belirtilmeyen bir İsraillide Kovid-19'a rastlandığı bildirildi. Bu vakayla İsrail'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi.

Japonya'da 4 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan gemideki 15 İsrailliden 4'ü virüse rastlanması nedeniyle Tokyo'da tedavi altına alınmıştı.

Kovid-19 tespit edilmeyen 11 İsrailli ise gemiden ayrılmalarına izin verilmesinin ardından özel uçakla 21 Şubat'ta ülkelerine getirilmişti.

Söz konusu kişiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir tıp merkezinde karantinaya alınmış, yapılan testler sonucu 2'sinde virüse rastlanmıştı.

İtalya vatandaşları ülkeye alınmayacak

Öte yandan İsrail yönetimi, Kovid-19 salgını endişesiyle İtalya vatandaşlarının ülkeye girişine yasak getirmeye hazırlanıyor.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, İtalya vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararı imzalayacağını açıkladı.

İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce de Çin, Tayland, Singapur, Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Japonya, İtalya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zabıta hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İtalya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı"

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:12:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]