İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 15 bin 443'e ulaşırken, can kaybı 201'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede böylelikle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 201'e ulaştığı, 295 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 148'e yükseldiği ifade edildi.

6 binden fazla kişi iyileşti

Açıklamada ayrıca, hastalardan 132'sinin durumunun ağır olduğu, 6 bin 731 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.