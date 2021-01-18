İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 616 yeni vaka tespit edildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede toplam can kaybı 4 bin 5'e, vaka sayısı ise 551 bin 689'a yükseldi.

Hastalardan 1130'nun durumunun ağır olduğu, 467 bin 248 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ülkede ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı da 2 milyona 116 bini geçti.

Aktif vaka sayısı 80 bini aştı

Ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 80 bin 436'ya çıktı.

Kabine, yarın yapılacak toplantıda uluslararası uçuşların durdurulması ve 27 Aralık 2020'de başlayan üçüncü karantinanın uzatılması gibi yeni olası önlemleri görüşecek.

İsrail yönetimi, vaka sayalarındaki artış nedeniyle 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.