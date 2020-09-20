İsrail'de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı. - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı.

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail'de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı., System.String[]

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye Kovid-19 karantinasına rağmen 5 bine yakın gösterici katıldı.

Netanyahu'yu kastederek "suç başbakanı" yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" şeklinde slogan attı.

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, protestoculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Araçla ezme girişimi son anda önlendi

Öte yandan kimliği açıklanmayan bir kişi, aracını protestonun yapıldığı meydandaki göstericilerin üzerine sürmek istedi.

Araç meydana ulaşmadan durdurularak şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle cumadan itibaren ülke genelinde karantina kararı almıştı.

Karantinada protestolara izin verilmiş, katılımcı sayısına kısıtlama getirilmemişti.

Yolsuzluk, Başbakan, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 22:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı. - Son Dakika

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