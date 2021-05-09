İsrail'de Kovid-19 salgınında aktif vaka sayısı 1000'in altına düştü - Son Dakika

Nüfusuna oranla en fazla aşı yapılan ülke olan İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif vaka sayısı 1000'in altına indi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aşılama sayesinde hayatın büyük oranda normale döndüğü İsrail'de son 24 saatte sadece 17 yeni vaka tespit edildiği, 52 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece ülkede aktif vaka sayısının 985'e düştüğü ve ülkede salgının başladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez aktif vaka sayısının 1000'nin altına düştüğü ifade edildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyon 419 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 74 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Şubat 2021'den itibaren Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetmeye başlayan İsrail'de, 18 Nisan'dan bu yana açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de 6 bin 376 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 839 bine yaklaştı.