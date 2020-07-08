İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de son 24 saatte 1320 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgınında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İsrail'de son 24 saatte 1320 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgınında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 1320 artarak 32 bin 714'e yükseldiği belirtildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 107'sinin durumunun ağır olduğu, 18 bin 267 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 14 bini aştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalarda görülen artış nedeniyle salgında ikinci dalga yaşanırken, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da 14 bin 104'e yükseldi.

Mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Ayrıca, sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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