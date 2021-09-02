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İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

02.09.2021 11:37
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi, System.String[]

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 11 bin 187 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun ülkede salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısının 1 milyon 88 bini geçtiği, 7 bin 90 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Aktif vaka sayısının 90 bini aştığı ülkede hastalardan 666'sının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Üçüncü doz ile salgının önüne geçilmeye çalışılıyor

Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede üçüncü doz aşı uygulamasıyla salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 995 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 494 bin kişiye ikinci, 2 milyon 350 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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