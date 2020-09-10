İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor

İsrail'de son 24 saatte 3 bin 904 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor, System.String[]

İsrail'de son 24 saatte 3 bin 904 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 43 bin 455 test yapıldığı, bunun 3 bin 904'ünün pozitif olduğu belirtildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede böylece toplam vaka sayısının 143 bin 49'a yükseldiği ifade edilirken, hastalardan 474'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 31 bini aştı

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 31 bin 769'a ulaştı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, 8 Eylül'den itibaren virüsün yaygın olduğu 40 bölgede bir haftalığına 19.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor - Son Dakika

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