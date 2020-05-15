İsrail'de Kovid-19 tedbirleri gevşetilmeye devam ediyor - Son Dakika

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirdiği tedbirleri gevşetirken, açık alanda sınırlı sayıda davetlinin katılabileceği düğünlerin önünü açtı.

İsrail kabinesinin aldığı karar doğrultusunda açık havada en fazla 50 kişinin katılabileceği etkinlere izin verildi.

Söz konusu etkinliklerin düzenlenebilmesi için Kovid-19 nedeniyle getirilen sosyal mesafe kuralına uyulması, etkinlik boyunca davetlilerin maske takması zorunlu hale getirildi.

Bu kararla birlikte İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ertelenmek zorunda kalan düğün ve nişan gibi etkinlikler sınırlı sayıda katılımcıyla yapılabilecek.

Aktif vaka sayısı 4 binin altına düştü

Bu arada İsrail'de son günlerde yeni Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş dikkati çekiyor.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 16 bin 589 vakanın tespit edildiği ülkede 266 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta sadece 200 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, iyileşen hasta sayısı 12 bin 587 olarak açıklandı.

Böylece İsrail'deki aktif Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 736'ya kadar düştü.

İsrail'de daha önce de salgın nedeniyle kapatılan okullarda eğitim kademeli olarak başlamış, alışveriş merkezleri ve pazarlar da yeniden açılmıştı.