İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı ''BA.2.86'' ilk kez tespit edildi - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı ''BA.2.86'' ilk kez tespit edildi

Son Güncelleme: 20.08.2023 21:44

İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı ''BA.2.86''nın görüldüğü belirtildi.

İngiltere, ABD ve Danimarka'nın ardından İsrail'de de koronavirüsün yeni varyantı "BA.2.86"görüldü. Yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği belirtildi.

DÜNYADAKİ TESPİT EDİLEN 4. VAKA

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.

"GÖZLEM ALTINDAKİ VARYANT" OLARAK GÜNCELLENDİ

Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi. DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.

Henüz birkaç ülkeden raporlar iletildiğini belirten DSÖ, şu anda "izlenmesi gereken" kategorisinde 3, "gözlem altındaki" kategorisinde ise 7 varyant bulunduğunu da ifade etmişti.

Kaynak: AA

Danimarka, Tel Aviv, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı ''BA.2.86'' ilk kez tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Bakan Şimşek'in AVM'de yediği menü de son dönemdeki zamlardan nasibini aldı
09:56 Bakan Şimşek AVM'de yemek yerken görüntülendi! Tercih ettiği menü de zamlardan nasibini almış
09:51 Canlı yayında ortalık fena karıştı! Rasim Ozan Kütahyalı ile tartışan Ahmet Çakar resti çekip, stüdyoyu terk etti
09:51 Vatandaşlar evden çıkmaya korkar oldu! Esenyurt'un yeni mafya çetesi: Başıboş köpekler
09:45 Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı?
09:38 Rasim Ozan Kütahyalı ile tartışan Ahmet Çakar stüdyoyu terk edip, resti çekti: O varsa bir daha ben yokum
09:38 Vatandaşlar evden çıkmaya korkar oldu! Esenyurt'un yeni mafya çetesi: Başıboş köpekler
09:39 Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme pazarlığı olacak
09:31 Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı?
09:34 Otobüs kazasında ölen 12 kişinin kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2023 10:26:50. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı ''BA.2.86'' ilk kez tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement