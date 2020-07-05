İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 29 bin 32'ye, can kaybı 330'a çıktı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 29 bin 32'ye, can kaybı 330'a çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 330'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 1977 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 29 bin 32'ye çıktı. İyileşen kişilerin sayısının ise 17 bin 773'e ulaştığı ülkede, hastalardan 84'ünün durumu ağır. Bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu İsrail'de son günlerde vaka sayısının artması nedeniyle salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı 9 bin 618'e yükseldi. Öte yandan, İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mayıs ayında kaldırdığı bazı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu. Yeni kısıtlamalar kapsamında evler dahil kapalı alanlarda yapılacak toplantı ve etkinliklere en fazla 20 kişinin katılmasına izin verildi. Cuma gününden itibaren yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında, sinagog, bar ve gece kulüplerine girişte 50 kişi sınırı getirildi. İsrail'de mayısta günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı. Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan

Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu

Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı

Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor

Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor

Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir

Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi

Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi

En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti

Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu

Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor