İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 45 bini aştı, can kaybı ise 383'e yükseldi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 45 bini aştı, can kaybı ise 383'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 383'e ulaştığı, 1109 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 45 bin 607'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 203'nün durumunun ağır olduğu, 20 bin 268 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 25 bine yaklaştı

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 24 bin 956'ya ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlaması getirilmişti.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı - Son Dakika
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