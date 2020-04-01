İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 500'ü aştı - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 5 bin 591'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 98 yaşındaki bir kadın hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 21'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 233 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Böylece toplam vaka sayısının 5 bin 591'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 97'sinin durumunun ağır olduğu, 226 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.