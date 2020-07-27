İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 62 bin 626'ya çıktı - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 62 bini aşarken, can kaybı 474'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 17 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 474'e ulaştığı, 1948 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 62 bin 626'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 317'sinin durumunun ağır olduğu, 27 bin 77 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 35 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 35 bin 549'a ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.