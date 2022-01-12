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İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı

12.01.2022 14:59
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı

İsrail'de son 24 saatte 43 bin 815 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail'de son 24 saatte 43 bin 815 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 43 bin 815 vaka sayısıyla Kovid-19 salgınında yeni rekor seviye görüldü.

Omicron varyantının etkisindeki ülkede vaka sayıları, yılbaşından bu yana 10 kattan fazla artmış oldu.

Ülkede Eylül 2021'den bu yana en yüksek vaka sayısının kaydedildiği 2 Ocak'ta 4 bin 197 yeni vaka tespit edilmişti.

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İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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