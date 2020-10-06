İsrail'de Kovid-19 vakaları 274 bini geçti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için yeniden karantina uygulamasına geçilen İsrail'de toplam vaka sayısı 274 bini aşarken, can kaybı da 1771'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 52 kişi daha yaşamını yitirdi, 6 bin 271 yeni vaka tespit edildi. Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1771'e, vaka sayısı 274 bin 423'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 895'inin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 208 bin 819'a ulaştı.

Aktif vaka sayısı 65 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 65 bin 604'e ulaştı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina uygulamasına gitmişti.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.