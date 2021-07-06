İsrail'de Kovid-19 vakaları Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle artmaya devam ediyor - Son Dakika

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 2 bin 821'e yükseldi.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini Kovid-19 aşısı olan kişiler oluşturuyor.

Bunun İsrail'de 30 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

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