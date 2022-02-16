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İsrail'de Kovid-19 vakaları düşüşe geçti - Son Dakika

İsrail'de Kovid-19 vakaları düşüşe geçti

16.02.2022 20:14
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşüşe geçti

İsrail'de Kovid-19 salgınında bir günde 20 bin 340 yeni vaka tespit edilirken, ağır hasta sayısında da azalma görüldü.

İsrail'de Kovid-19 salgınında bir günde 20 bin 340 yeni vaka tespit edilirken, ağır hasta sayısında da azalma görüldü.

İsrail Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Omicron varyantının etkisinin azalmaya başladığı ülkede son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 20 bin 340 oldu.

Geçen haftaya göre yüzde 24'lük azalma gösteren ağır hasta sayısı da 271'i solunum cihazına bağlı olmak üzere 927'ye düştü.

İsrail'de 30 Ocak'ta günlük vaka sayısı 45 bin 258 olarak kaydedilmişti.

Ancak Omicron varyantının etkisini azaltmaya başlamasıyla İsrail hükümeti, Kovid-19'a ilişkin denetim ve sınırlamalar için kullanılan "Yeşil Geçiş" sistemini, "düğün, parti" gibi "çok yüksek riskli" durumlar dışında 7 Şubat'tan itibaren kaldırdığını duyurmuştu.

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Omicron, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Kovid-19 vakaları düşüşe geçti - Son Dakika


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