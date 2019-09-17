Son Dakika Haberleri: İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında
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İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında

32 dakika önce

İsrail'de halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri ve Filistin'in geleceği açısından büyük öneme sahip seçimler için oy kullanmaya başladı.

İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında, System.String[]

İsrail'de halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri ve Filistin'in geleceği açısından büyük öneme sahip seçimler için oy kullanmaya başladı.


Ülkedeki 6 milyon 394 binden fazla seçmen 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için bu yıl ikinci kez sandık başına gidiyor.

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Filistin, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:45 
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